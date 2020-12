В Башкирии на стимулирующие выплаты медработникам за работу с больными коронавирусом, по состоянию на 5 декабря, предусмотрено 3,480 млрд рублей. Однако еще не все медики получили выплаты за октябрь, и.о. сообщила министра здравоохранения Башкирии Динара Еникеева.

— Полный расчет за октябрь практически произведен. Денежные средства, которые мы ждем из федерального бюджета пока не поступали. Распоряжение правительства РФ вышло, ждем согласование в электронном соглашении, отметила она. Также из федерального бюджета в Башкирию поступило 265,78 миллионов рублей на дополнительные выплаты работникам за ноябрь-декабрь. В региональном Минздраве отметили, что работа в этом направлении ведется.

