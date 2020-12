Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил организовать ясли-сады при университетах специально для студентов.

Депутат заявил, что появление детей ставит в непростое положение многие молодые семьи, если они проходят обучение в университете на очном отделении, передает RT. Сухарев предложил организовать ясли при вузах на бесплатной и коммерческой основе, чтобы ими могли воспользоваться не только сотрудники университета, но и сами студенты.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter