В Башкирскую деревню, где прописаны пять человек, впервые провели электричество

Как сообщил руководитель администрации Белорецкого района Андрей Иванюта в соцсетях, деревня располагается перед границей с Архангельским районом на трассе Белорецк-Уфа. На сегодняшний день там официально прописаны лишь пять человек, но по факту живут 14.