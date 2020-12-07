В Башкирскую деревню, где прописаны пять человек, впервые провели электричество

В Башкирскую деревню, где прописаны пять человек, впервые провели электричество

Вчера, 15:16ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Андрея Иванюты
В селе Кулмасово Белорецкого района впервые провели электричество. До сегодняшнего дня местные не могли пользоваться бытовой техникой, а кафе в населенном пункте работало на генераторах, за обслуживание которых приходилось платить почти по тысяче рублей в день.

— Недавно в Кулмасово провели электричество. Очень надеюсь, что деревня будет расти. Для кафе это тоже большое событие - сэкономленные на генераторах деньги хозяева планируют вложить в развитие, отметил глава администрации Белорецкого района.

Как сообщил руководитель администрации Белорецкого района Андрей Иванюта в соцсетях, деревня располагается перед границей с Архангельским районом на трассе Белорецк-Уфа. На сегодняшний день там официально прописаны лишь пять человек, но по факту живут 14.

Mkset 2,5 года назад побывал в этой деревне и подготовил репортаж оттуда.

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