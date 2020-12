В Башкирскую деревню, где прописаны пять человек, впервые провели электричество

В селе Кулмасово Белорецкого района впервые провели электричество. До сегодняшнего дня местные не могли пользоваться бытовой техникой, а кафе в населенном пункте работало на генераторах, за обслуживание которых приходилось платить почти по тысяче рублей в день.

— Недавно в Кулмасово провели электричество. Очень надеюсь, что деревня будет расти. Для кафе это тоже большое событие - сэкономленные на генераторах деньги хозяева планируют вложить в развитие, отметил глава администрации Белорецкого района. Нерациональные деревни: Как живут без электричества в башкирской глубинке Как сообщил руководитель администрации Белорецкого района Андрей Иванюта в соцсетях, деревня располагается перед границей с Архангельским районом на трассе Белорецк-Уфа. На сегодняшний день там официально прописаны лишь пять человек, но по факту живут 14. Mkset 2,5 года назад побывал в этой деревне и подготовил репортаж оттуда.

