В Башкирии ищут приют для пострадавшей от когтей ястреба птицы

Как рассказал журналистам мужчина, драма развернулась на его глазах. Хищная птица напала на сородича, однако не смогла его удержать и уронила в воду. Раненного пернатого подобрал сельчанин и отнес его домой.
Мужчина и его супруга расположили птицу в бане, пытались накормить хлебом и напоить водой. Они не знали, что это за вид пернатого и чем его нужно кормить и обратились в местную газету. Тогда на помощь пришли специалисты природного парка «Кандрыкуль». Экологам удалось определить, что это чомга.
– Она относится к виду водных птиц из семейства поганковых. Русское название «поганка» происходит от отвратительного вкуса их мяса, которое имеет запах рыбы. Чомга питается рыбой, моллюсками, личинками насекомых, которых добывает, ныряя в воду. Почему птица не улетела на зимовку, и как ей удалось выжить на берегу покрытого льдом озера Кандры-куль – большая загадка, — задается вопросом эколог.
Сейчас семья, приютившая пернатого, ищет ему новый дом. За птицей нужен уход как минимум до весны, ведь если ее выпустить зимой, она вряд ли выживет. Если у вас есть возможность приютить птицу до весны, просьба позвонить по телефону 5-12-90.