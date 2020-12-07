В Башкирии ищут приют для пострадавшей от когтей ястреба птицы

Мужчина и его супруга расположили птицу в бане, пытались накормить хлебом и напоить водой. Они не знали, что это за вид пернатого и чем его нужно кормить и обратились в местную газету. Тогда на помощь пришли специалисты природного парка «Кандрыкуль». Экологам удалось определить, что это чомга.