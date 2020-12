В Башкирии ищут приют для пострадавшей от когтей ястреба птицы

Житель села Кандрыкуль Риф Хазиев спас пострадавшую от когтей ястреба водоплавающую птицу. Теперь пернатому ищут приют, сообщает газета «Туймазинский вестник».

Как рассказал журналистам мужчина, драма развернулась на его глазах. Хищная птица напала на сородича, однако не смогла его удержать и уронила в воду. Раненного пернатого подобрал сельчанин и отнес его домой. Мужчина и его супруга расположили птицу в бане, пытались накормить хлебом и напоить водой. Они не знали, что это за вид пернатого и чем его нужно кормить и обратились в местную газету. Тогда на помощь пришли специалисты природного парка «Кандрыкуль». Экологам удалось определить, что это чомга. – Она относится к виду водных птиц из семейства поганковых. Русское название «поганка» происходит от отвратительного вкуса их мяса, которое имеет запах рыбы. Чомга питается рыбой, моллюсками, личинками насекомых, которых добывает, ныряя в воду. Почему птица не улетела на зимовку, и как ей удалось выжить на берегу покрытого льдом озера Кандры-куль – большая загадка, — задается вопросом эколог. Сейчас семья, приютившая пернатого, ищет ему новый дом. За птицей нужен уход как минимум до весны, ведь если ее выпустить зимой, она вряд ли выживет. Если у вас есть возможность приютить птицу до весны, просьба позвонить по телефону 5-12-90.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter