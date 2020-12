Синоптики Башкирии сообщили о погоде в республике на начало недели

Сегодня, 7 декабря, в Башкирии ожидается небольшой снег. Ночью и утром автомобилистам следует быть осторожнее, видимость испортит туман. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Ветер умеренный, движется с направления северо-запада. Ночью температура воздуха будет в среднем составлять -15,-20°, местами наступят морозы до -27°, днем -9,-14°, местами до -19°. Во вторник погода существенно не изменится. Холодный ветер, гололед, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами до -23°, днем -9,-14°. В среду ночью снова подморозит до -27°. Снега не ожидается, а ветер станет еще холоднее. Его направление сменится на северное. Температура воздуха местами днем -10,-15°, местами до -5°.

