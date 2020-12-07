RT и Студия Артемия Лебедева представили юбилейный логотип телеканала

RT и Студия Артемия Лебедева представили юбилейный логотип телеканала

Вчера, 22:48ОбществоPhoto: rt.ru
Коллаборация RT и Студии Артемия Лебедева посвящена 15-летию канала. Новый логотип будет нанесен на капсульную коллекцию мерча. Вещи можно будет купить в онлайн-магазине RT SHOP и на сайте студии.

Новая композиция (RTXV) – это привычные зрителям буквы названия канала и римская цифра 15. Дизайнер отметил, что Х – не просто цифра, это усилия журналистов телеканала в борьбе с цензурой, которой часто на Западе подвергаются их материалы. Ну а положенная на бок цифра V – это рупор, через который канал доносит правду, пишет RT.

Ключевые сообщения, которые должен донести юбилейный логотип: «freedom of speech» и «альтернативный взгляд».

Отмечается, что рекламные кампании RT никогда не остаются без внимания. При этом на Западе, в частности в США, их регулярно запрещают. Так в 2010 году баннеры RT отказались размещать крупные американские аэропорты, якобы из-за ее провокационности. Такая же ситуация повторилась в 2014 и 2017 годах в Вашингтоне и Лондоне.

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