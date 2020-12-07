RT и Студия Артемия Лебедева представили юбилейный логотип телеканала

Отмечается, что рекламные кампании RT никогда не остаются без внимания. При этом на Западе, в частности в США, их регулярно запрещают. Так в 2010 году баннеры RT отказались размещать крупные американские аэропорты, якобы из-за ее провокационности. Такая же ситуация повторилась в 2014 и 2017 годах в Вашингтоне и Лондоне.