Мэрия Пермского края разрабатывает проект присвоения рекам статуса ООПТ.

ProPerm.ru сообщает, что это планируется сделать к трехсотлетию Перми. Власти хотят до конца следующего года закончить работу по обустройству территорий в долинах рек Егошихи и Данилихи, которые у местных жителей пользуются популярностью. Немного позже аналогичный статус будет присвоен рекам Ива и Мулянка. В администрации отмечают, что создание особо охраняемых природных территорий осуществляется совместно с региональными властями.

