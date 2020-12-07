Путин отметил социальную ответственность отечественного бизнеса в период пандемии

Напомним, на встрече с волонтёрами глава государстве также обсудил акцию «Новый год в каждый дом», целью которой является поздравить детей врачей. Владимир Путин поддержал стремления добровольцев и пообещал подумать, как создать праздничную обстановку в каждом доме страны в период распространения коронавируса.