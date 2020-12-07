Путин отметил социальную ответственность отечественного бизнеса в период пандемии

Путин отметил социальную ответственность отечественного бизнеса в период пандемии

Вчера, 19:43ОбществоАнна КононоваPhoto: Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин обсудил отечественный бизнес в период пандемии Covid-19 на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020». Он отметил, активное участие предпринимателей в акции «Мы вместе».

Российский бизнес активно участвует в данной акции, совершая благородные поступки и делая пожертвования в различные сферы. По словам Владимира Путина, бизнес «проявляет социальную ответственность» особенно в сложный для страны период из-за пандемии.

Это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи, отметил Путин.

Напомним, на встрече с волонтёрами глава государстве также обсудил акцию «Новый год в каждый дом», целью которой является поздравить детей врачей. Владимир Путин поддержал стремления добровольцев и пообещал подумать, как создать праздничную обстановку в каждом доме страны в период распространения коронавируса.

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