Путин отметил социальную ответственность отечественного бизнеса в период пандемии

Российский бизнес активно участвует в данной акции, совершая благородные поступки и делая пожертвования в различные сферы. По словам Владимира Путина, бизнес «проявляет социальную ответственность» особенно в сложный для страны период из-за пандемии.
Это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи, отметил Путин.
Напомним, на встрече с волонтёрами глава государстве также обсудил акцию «Новый год в каждый дом», целью которой является поздравить детей врачей. Владимир Путин поддержал стремления добровольцев и пообещал подумать, как создать праздничную обстановку в каждом доме страны в период распространения коронавируса.