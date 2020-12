Путин отметил социальную ответственность отечественного бизнеса в период пандемии

Президент РФ Владимир Путин обсудил отечественный бизнес в период пандемии Covid-19 на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020». Он отметил, активное участие предпринимателей в акции «Мы вместе».

Российский бизнес активно участвует в данной акции, совершая благородные поступки и делая пожертвования в различные сферы. По словам Владимира Путина, бизнес «проявляет социальную ответственность» особенно в сложный для страны период из-за пандемии. Это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи, отметил Путин. Напомним, на встрече с волонтёрами глава государстве также обсудил акцию «Новый год в каждый дом», целью которой является поздравить детей врачей. Владимир Путин поддержал стремления добровольцев и пообещал подумать, как создать праздничную обстановку в каждом доме страны в период распространения коронавируса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter