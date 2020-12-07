Правительство России предлагает упростить получение вычетов НДФЛ

Правительство России предлагает упростить получение вычетов НДФЛ

Вчера, 16:22ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Подачу документов для возврата средств планируется перенести в онлайн-формат, что упростит и облегчит процедуру.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс, подготовленный Министерством финансов РФ. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, сейчас для возврата части налогового вычета от государства в налоговые органы подают декларации по НДФЛ и подтверждающие документы. Если новый проект будет принят, потребуется лишь оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика.

В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свои права на выплаты. Эта ответственность перейдет на автоматизированную систему обработки, которая будет получать данные не только из налоговой, но и из внешних источников.

В финансовом ведомстве уверены, что инициатива пойдет на пользу не только населению, но и снизит издержки банков, весь процесс перейдет в онлайн-режим. При этом на первых порах, скорее всего, потребуется провести разъяснительную работу среди тех, кто далек от процессов цифровизации.

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