Правительство России предлагает упростить получение вычетов НДФЛ

В финансовом ведомстве уверены, что инициатива пойдет на пользу не только населению, но и снизит издержки банков, весь процесс перейдет в онлайн-режим. При этом на первых порах, скорее всего, потребуется провести разъяснительную работу среди тех, кто далек от процессов цифровизации.