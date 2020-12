Во всем мире с начала пандемии медики выявили больше шестидесяти семи миллионов заражений.

По сообщению iz.ru, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило шестьдесят семь миллионов на четыре с половиной тысячи. За этот же период выздоровели сорок три миллиона человек, а больше полутора миллионов пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавируса. По мнению специалистов, пандемия окончится только, когда 70 процентов населения мира будут вакцинированы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter