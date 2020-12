Итоги прошедшей недели: возвращение БСК государству, выборы мэра Уфы и дело Гурьева

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

На минувшей неделе завершилось рассмотрение дела по иску Генпрокуратуры России к «Башкирской содовой компании». Суд решил передать почти 100% акций компании государству. Ситуацию прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. А также свое мнение высказал гендиректор БСК Эдуард Давыдов. Мы поговорили с политологами, чтобы понять, какими будут последствия этого решения, есть ли перспективы у республики получить пакет акций "Соды" и стоит ли искать параллели с историей "Башнефти". Региональный Минздрав заявил о нехватке средств на покупку препаратов для людей с СМА. Отметим, что ранее лекарство вошло в список жизненно необходимых. Людей, имеющих диагноз СМА, не без оснований называют самыми дорогими пациентами. Цена препаратов, способных облегчить их страдания, насчитывает шесть нулей. Абсолютно очевидно, что изыскать такие средства вот так сразу нереально. Mkset попытался разобраться в ситуации. А еще министр здравоохранения Максим Забелин призвал коллег из частных медучреждений переходить работать в государственные больницы. Mkset изучил проблемы, с которыми столкнулись врачи из Башкирии. Депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов продолжает свою кампанию по разработке законопроекта о прямых выборах главы администрации города. Жителям Башкирии он предложил определить способ голосования за мэра. Прокуратура Башкирии организовала проверку после публикации Mkset о жителях села Кусимовский рудник, чей застройщик перекрыл дорогу к их дому. Напомним, ранее жители ЖК жаловались, что к их дому закрыли проезд и требовали за него оплату. Депутат Гособрания РБ Дмитрий Чувилин обратился в антимонопольную службу. Он попросил экспертов оценить слова Хабирова о «промышленном патриотизме». Прокуратура Кировского района Уфы подала апелляцию на оправдательный приговор бывшего главы Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева. Государственный обвинитель считает, что вина бывшего главы министерства доказана. В суде он просил назначить Гурьеву наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должность в государственных и муниципальных органов на три года. Прокуратура полагает, что оправдательный приговор не обоснован. В связи с этим ведомство подало апелляционную жалобу. Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти мэра Уфы Ульфата Мустафина, который скончался в конце октября. В его честь решили назвать ежегодную республиканскую премию, турниры по волейболу и строящийся Центр волейбола. Апелляционный военный суд РФ оставил в силе приговор башкирскому политику Айрату Дильмухаметову, которого посадили на девять лет в колонию строгого режима. Его признали виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. А еще: РКБ Куватова в Уфе показала коллекцию инородных тел, извлеченных из пациентов. Фотографии опубликовал общественник Виль Тухватуллин в Facebook. Стенд получил название: «Инородные тела, извлеченные у больных эндоскопическим методом из различных отделов желудочно-кишечного тракта, трахеи, бронхов и брюшной полости». Среди предметов можно увидеть ложки, зубную щетку, монетки, скрепки, бутылку, коробок спичек, молоточек, вставную челюсть и многое другое. Разгорелся конфликт между двумя музыкантами из Башкирии. Одному из них не понравился смелый молодежный клип про любовь к куриным ножкам. Оппонент предложил ему разобраться вне социальных сетей — на ринге. Группа ДДТ опубликовала новый клип на своём Youtube-канале на песню «2020». Музыканты передали настроение в тяжелый для страны период. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

