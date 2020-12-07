Итоги прошедшей недели: возвращение БСК государству, выборы мэра Уфы и дело Гурьева

Прокуратура Кировского района Уфы подала апелляцию на оправдательный приговор бывшего главы Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева. Государственный обвинитель считает, что вина бывшего главы министерства доказана. В суде он просил назначить Гурьеву наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должность в государственных и муниципальных органов на три года. Прокуратура полагает, что оправдательный приговор не обоснован. В связи с этим ведомство подало апелляционную жалобу.