Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Хибинах готов к зимнему сезону

Трассы «Большого Вудъявра» тянутся на 35 километров, и большинство из них оснащено искусственной подсветкой. Курортные склоны с общим перепадом высот в 600 метров имеют сертификацию FIS, и кататься на них могут как новички, так и горнолыжные эксперты. При этом использовать подъемники можно по единому ski-pass, действующему по всей территории курорта. Длительность сезона катания на курорте - более 6 месяцев. До 2021 года при поддержке Ростуризма и правительства Мурманской области на курорте создадут системы оснежения трасс северного склона протяженностью 3,5 километра. Это поможет продлить сезон еще на несколько месяцев. Однако уже сейчас уровень инфраструктуры позволяет проводить на нем не только региональные соревнования, но и федеральные.