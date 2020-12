Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Хибинах готов к зимнему сезону

Министр спорта России Олег Матыцин с рабочим визитом посетил Мурманскую область. Он оценил подготовку к началу сезона горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», расположенного недалеко от Кировска.

«Завидую людям, которые, я надеюсь, буквально через короткое время начнут здесь кататься на лыжах и получать удовольствие от общения, потому что условия, которые здесь созданы, и в части сервиса, и в части качества подготовки трасс, одни из лучших в России. Министерство спорта заинтересовано в том, чтобы инфраструктура курорта развивалась и дальше», - сказал Матыцин. Министр отметил, что в Кировске также находится спортшкола олимпийского резерва по горнолыжному спорту, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, пишет tass.ru. Трассы «Большого Вудъявра» тянутся на 35 километров, и большинство из них оснащено искусственной подсветкой. Курортные склоны с общим перепадом высот в 600 метров имеют сертификацию FIS, и кататься на них могут как новички, так и горнолыжные эксперты. При этом использовать подъемники можно по единому ski-pass, действующему по всей территории курорта. Длительность сезона катания на курорте - более 6 месяцев. До 2021 года при поддержке Ростуризма и правительства Мурманской области на курорте создадут системы оснежения трасс северного склона протяженностью 3,5 километра. Это поможет продлить сезон еще на несколько месяцев. Однако уже сейчас уровень инфраструктуры позволяет проводить на нем не только региональные соревнования, но и федеральные. За развитие кластера «Хибины» отвечает замдиректора кировского филиала АО «Апатит» Герман Симаков. Он отметил, что сейчас основная задача сделать курорт привлекательным для туристов круглогодично. На нем планируется построить панорамный ресторанный комплекс на высоте 825 метров над уровнем моря. «Мы надеемся, что этот объект станет настоящим магнитом для туристов и достопримечательностью не только Хибин, но и всего Кольского полуострова, а также севера России», - сказал Симаков. Стоит отметить, что турпоток в «Большой Вудъявр» растет ежегодно. Так, если пять лет назад курорт посетили 50 тысяч человек, то на сегодняшний день поток превышает 170 тысяч. Владельцем курорта является крупнейший европейский производитель фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро». За несколько лет группа вложила более 5 млрд рублей в туристические объекты Хибин. Из-за ситуации с коронавирусом весной этого года горнолыжный курорт закрылся до конца сезона. Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сейчас ситуация стабилизировалась, и курорт начнет функционировать уже 11 декабря для жителей региона. Если ситуация останется стабильной, сказал губернатор, то с 15 января посетить курорт смогут и жители других регионов страны.

