Михаил Мурашко предложил также продумать и ограничения по передвижению внутри некоторых регионов.

Глава минздрава России Михаил Мурашко предложил подумать об ограничении передвижения между регионами страны, для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. - <...> возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекциизаявил Мурашко.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter