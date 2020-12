Глава Хабаровского края поможет развитию гражданской авиации в регионе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен помочь развитию гражданской авиации в регионе. Об этом он рассказал на встрече с ветеранами-авиаторами и работниками предприятия «Хабавиа».

Обращаясь к персоналу «Хабаровских авиалиний», Дегтярев поздравил их с профессиональным праздником, Международным днем гражданской авиации. Он сделал акцент на том, что сохранение и развитие компании являются приоритетной задачей. Расстояние и протяженность Хабаровского края делают сферу авиации очень востребованной, по факту она решает стратегическую задачу обеспечения связи районов между собой, сообщает Transsibinfo. «У нас получилось договориться о возврате в край трех вертолетов Ми-8, находящихся в нашей собственности. В скором времени, после подготовки, они встанут на линии. Будем самостоятельно осуществлять перелеты, а не заказывать их у других. Это относится и к самолетам», — пояснил глава региона. Кроме этого, в ходе прошедшей встречи ветераны поблагодарили Дегтярева за помощь в возвращении памятника-вертолета Ми-1. Памятник, находившийся раньше рядом с входом в малый аэропорт, снял с постамента новый владелец. Ветераны обратились к региональному правительству, и теперь, уже отреставрированный, легендарный вертолет будет возвращен на свое место. «К истории следует относиться с любовью. А история края напрямую связана как с этим вертолетом, так и с людьми, которые летали на нем. В связи с этим нами были приняты меры, чтобы вертолет был возвращен на место», — отметил врио губернатора. На встрече прозвучала инициатива об увековечении и других моделей российской авиатехники. Также обсуждалась возможность открытия в Хабаровском крае училища гражданской авиации. Руководитель региона рассказал, что с главой Росавиации Александром Нерадько предварительно уже решен вопрос обеспечения тренажерами Авиационного учебного центра Хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

