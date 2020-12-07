Блогер Илья Варламов прокомментировал историю с «небесным» пенисом над Нефтекамском

Кстати, в некоторых народах мужской член эрегированный считается счастьем. Так что, может быть, авиакомпания хотела пожелать счастья Нефтекамску, а они не поняли прикола. В любом случае, авиакомпания частная, рисовать пенис в небе не запрещено. Если кого-то это возмутило, у кого-то есть какие-то комплексы, надо идти к врачу, а не завидовать смелости и креативу, сказал урбанист.