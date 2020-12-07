Блогер Илья Варламов прокомментировал историю с «небесным» пенисом над Нефтекамском

Блогер Илья Варламов прокомментировал историю с «небесным» пенисом над Нефтекамском

Вчера, 14:31ОбществоАнна КононоваPhoto: скриншот видео Ильи Варламова
Известный блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал очередное видео у себя на Youtube-канале. Он поднял вопрос об иске администрации Нефтекамска к авиакомпании «Победа», пилоты которой изобразили в небе пенис в поддержку футболиста Артёма Дзюбы.

Варламов считает, что авиакомпания не должна обращать внимание на все претензии — «как захотели, так и пролетели».

Кстати, в некоторых народах мужской член эрегированный считается счастьем. Так что, может быть, авиакомпания хотела пожелать счастья Нефтекамску, а они не поняли прикола. В любом случае, авиакомпания частная, рисовать пенис в небе не запрещено. Если кого-то это возмутило, у кого-то есть какие-то комплексы, надо идти к врачу, а не завидовать смелости и креативу, сказал урбанист.

Напомним, 11 ноября пилоты рейса Москва-Екатеринбург изобразили в небе силуэт, похожий на пенис. Тогда пресс-служба «Победы» сообщила, что, возможно, это была акция поддержки футболиста Артёма Дзюбы, интимное видео которого ранее попало в интернет. Позже Росавиация обвинила компанию в авиаинциденте, заявив, что экипаж отступил от утвержденного плана полёта и поставил под угрозу пассажиров. Тогда администрация Нефтекамска решила обратиться в суд из-за пениса над городом. Начальник информационно-аналитического отдела Адиль Набиуллин отметил, что данная повестка в СМИ негативно отражается на имидже Нефтекамска.

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