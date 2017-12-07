В Уфе годовалой девочке, получившей ожоги, срочно нужна кровь на операцию
Сегодня, 14:40ОбществоНаталья Кузнецова
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Жителей Уфы просят срочно сдать кровь для девочки-грудничка. Малышка получила сильные ожоги, ей нужно сделать пересадку кожи и переливание крови. Сейчас ее состояние очень тяжелое.
Полина Кузьмина, которой всего 1 год и 2 месяца, сейчас находится в ожоговом центре городской клинической больниы № 18. Она опрокинула на себя чайник с кипятком. У малышки сильный ожог: повреждено 20% кожи, срочно требуется пересадка кожи и переливание крови. Ребёнок в очень тяжёлом состоянии.
Мама с дочкой - из поселка Серафимовский Стерлитамакского района республики, в Уфе у них никого нет и поэтому помочь некому.
Сдать кровь для Полины можно в центре переливания крови по ул.Батырской 44/1 - для Кузьминой Полины Владиславовны. По всем вопросам обратиться к знакомой маме Полины: 89177951229 Анастасия.
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