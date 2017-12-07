В двух районах Башкирии появятся бюсты и обелиск Воинской Славы

Бюсты установят героям Советского союза И.И. Пстыго и И.А. Полунину.

9 декабря в Архангельском и Кармаскалинском районах Башкирии пройдет торжественное открытие двух бюстов героям Советского союза и обелиска воинской славы, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Один бюст будет установлен на малой родине в селе Валентиновка Архангельского района – герою Советского союза, маршалу авиации Ивану Ивановичу Пстыго и другой бюст в селе Подлубово Кармаскалинского района – герою Советского союза Ивану Александровичу Полунину.