В двух районах Башкирии появятся бюсты и обелиск Воинской Славы

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бюсты установят героям Советского союза И.И. Пстыго и И.А. Полунину.
9 декабря в Архангельском и Кармаскалинском районах Башкирии пройдет торжественное открытие двух бюстов героям Советского союза и обелиска воинской славы, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
Один бюст будет установлен на малой родине в селе Валентиновка Архангельского района – герою Советского союза, маршалу авиации Ивану Ивановичу Пстыго и другой бюст в селе Подлубово Кармаскалинского района – герою Советского союза Ивану Александровичу Полунину.
В селе Узунларово Архангельского района будет установлен обелиск Воинской Славы в рамках программы Российского военно-исторического общества по восстановлению и созданию единообразных памятников воинам, которые пали на полях сражений Великой отечественной войны.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей