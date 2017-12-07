В Башкирии на районных депутатов одно за другим заводят уголовные дела

За короткое время в Гафурийском районе против 7 из 16 глав администраций сельских советов возбуждены уголовные дела, сообщает "АиФ-Башкортостан". По словам попавших под уголовное преследование, власть района заставляла их оформлять бесхозные участки земли на других лиц, чтобы не портить центральный облик сел.

Как сообщает издание, проработав год, три депутата сложили полномочия по причине того, что не смогли выполнить данные избирателям социальные обещания. При этом в районе остаются деревни, в которых нет ни ни дорог, ни газа.

- Я считаю, это свидетельствует скорее о сложившейся практике работы муниципалитетов, нежели о правовой неграмотности их руководителей, - прокомментировал "АиФ" бывший глава и депутат Саитбабинского сельсовета района Фарит Сафин.

- Надо принять во внимание и тот факт, что в штатах администраций сельских поселений юристы не предусмотрены, в то время как в администрации района существует целый юридический отдел. Этот отдел должен вести контроль за работой, оказывать правовую помощь администрациям сельских поселений. На деле главы сельских поселений предоставлены сами себе, кто как может решает юридические вопросы. Да и руководители республиканских служб на местах не особо утруждают себя профилактикой нарушений законов в указанной сфере. Именно поэтому все главы сельских поселений района учатся исключительно на собственных ошибках, рискуя попасть под статьи УК РФ.