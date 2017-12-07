Строительство полигона в Благовещенске: проведут дополнительные слушания

Компания «Регион-капитал», которая планирует построить недалеко от города полигон для хранения отходов, уже несколько месяцев не могут договорится.

Как стало известно «Медиакорсети», администрация Благовещенска планирует провести дополнительные общественные слушания по вопросу строительства полигона для хранения твердых коммунальных отходов недалеко от города. Об этом сообщили наши источники, знакомые с ситуацией.