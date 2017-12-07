Строительство полигона в Благовещенске: проведут дополнительные слушания
Сегодня, 12:15ОбществоОльга Корзик
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Компания «Регион-капитал», которая планирует построить недалеко от города полигон для хранения отходов, уже несколько месяцев не могут договорится.
Как стало известно «Медиакорсети», администрация Благовещенска планирует провести дополнительные общественные слушания по вопросу строительства полигона для хранения твердых коммунальных отходов недалеко от города. Об этом сообщили наши источники, знакомые с ситуацией.
Напомним, что компания «Регион-капитал» планирует построить недалеко от Благовещенска рядом с селом Новонадеждино полигон для захоронения ТКО, а также мусоросортировочный комплекс. Ориентировочная стоимость проекта около 15 млрд руб. В тоже время местные жители выступают против. Стороны не могут договориться уже несколько месяцев. Предыдущие слушания были проведены в конце 2016 года, но закончились провалом.
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