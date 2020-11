«Стопкоронавирус» опубликовал сводку на 7 ноября. По данным портала, всего в Башкирии COVID-19 заболели 103 человека, а выписано с выздоровлением — 273. Один житель республики скончался.

Всего в России за сутки умерли 364 человека. Как отмечает «Стопкоронавирус», с начала эпидемии была зафиксирована 30 251 смерть. Напомним, согласно вчерашней сводке, последним погибшим в Башкирии от коронавируса жителем оказался 71-летний мужчина из Уфы. Это была уже 58 по счету зафиксированная смерть от COVID в республике.

