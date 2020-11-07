Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня – 7 ноября

В каких-то вопросах Рыбам для достижения нужного результата придется говорить то, что от них ждут, а не то, что они думают на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более.