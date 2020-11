Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня – 7 ноября

По гороскопу сегодня, 7 ноября 2020 года, день четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.

Овен будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. У Тельца день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Близнецы будут находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Им может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Близнецов. Сегодня в делах Рак способен на решительные, даже радикальные, меры – особенно в сфере финансов. С одной стороны, есть опасность того, что Рак необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же – его боевой настрой поможет ему завтра решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить. Сегодня во Льве может проснуться критик. Причем критичность Льва будет в меньшей степени направлена на себя и в большей – на всех остальных. Льву может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Окружающие будут пытаться нагрузить на Деву свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Изменить такое положение дел Дева сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день завтра ей суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные. Весь день Весы могут ощущать навязчивое давление со стороны. В любом случае, от давления Весам вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Весы могут сделать завтра, – это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам. У Скорпиона будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. У Стрельца будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Козерог весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Звезды гороскопа советуют Водолею идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Водолей хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. В каких-то вопросах Рыбам для достижения нужного результата придется говорить то, что от них ждут, а не то, что они думают на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более.

