«Жена миллионера» обвинила сына вице-президента «Лукойла» в изнасиловании

Отмечается, что в начале ноября 23-летняя Вероника заявила, что Шамсуаров запер ее в квартире, после чего изнасиловал. В качестве подтверждения она предоставила только видеозапись, на которой запечатлена она с якобы нанесенными Шамсуаровым увечьями, сообщает телеканал «360». Кроме того, девушка утверждает, что раньше между ними не было никаких интимных отношений. Однако факты, а именно личная переписка девушки с молодым человеком, свидетельствуют об обратном. Общие знакомые также поддерживают эту версию. Что касается самого мужчины, он не скрывает того, что встречался с Вероникой в течение двух месяцев. Причем отношения были серьезными. Расстался Шамсуаров с девушкой после обнаружения в ее телефоне откровенных фото. У него появились подозрения насчет своей подруги: она могла оказывать эскорт-услуги. Девушка объяснила это тяжелой жизненной ситуацией, связанной с нехваткой денег, однако парень остался непреклонен и сообщил ее родителям о том, как зарабатывает в Москве их дочь. Шамсуаров считает, что именно такой исход событий и послужил почвой для мести экс-возлюбленной.

Журналисты проверили версию о работе девушки. Так, в ходе расследования в социальных сетях были обнаружены эротические фотографии девушки, один в один похожей на Веронику. Руководитель эскорт-агентства в Ростове-на-Дону подтвердил, что студентка Вероника работала у него и назвал ее «ЖеМи» — жена миллионера. С его слов, девушка была мошенницей и занималась шантажом своих клиентов. После неоднократных жалоб на нее, в работе ей было отказано. Вполне очевидно, что ситуация с Шамсуаровым не является неожиданной – Вероника явно решила «подзаработать» по старой привычке.

Полковник милиции в отставке и экс-сотрудник главного управления угрозыска МВД Евгений Черноусов подчеркивает, что такого рода дела не являются редкостью с точки зрения уголовной практики. Со стороны девушек поступают угрозы о том, что они напишут заявление, если им не заплатят. Проверить наличие либо отсутствие следов изнасилования крайне сложно. Как правило, жертвы решают заплатить, не доводя дело до суда.

Ключевым фактором при возбуждении аналогичных дел выступает медицинское освидетельствование потерпевшей: снятые побои, порванная одежда, следы сопротивления. Если подойти к расследованию со всей скрупулезностью, доказать обоюдность желания полового акта можно, ровно как и обвинить девушку в оговоре.

Для этих целей необходимы свидетельские показания, подтверждающие, что пара состояла в отношениях. Вместе с тем, в случае если делу уже дан ход, потерпевшая может забрать обвинения назад. За ложные показания «потерпевшая» может получить до трех лет лишения свободы.

Зачастую женщины «заблаговременно» подстраивают ситуацию, когда мужчинам сложно будет доказать свою невиновность, отмечает полковник. При этом они рвут одежду, наносят себе какое-то увечье, а потом в рамках судебного разбирательства эти сведения проходят как доказательство изнасилования.