В России назвали производителей лучшего куриного филе

Так, пишет газета «Известия», для оценивания продукта было определено несколько параметров, среди которых безопасность, пищевая ценность, уровень жирности и свежесть.Итоги анализа показали, что все шесть торговых марок — «Троекурово», «Куриное царство», «Петелинка», «Мираторг», «Первая свежесть», «Ржевское подворье» являются безвредными в плане здоровья человека. Также в образцах не обнаружили антибиотиков и гормонов. Кроме того, самой свежей оказалась продукция «Мираторг», а наименее — «Ржевское подворье» и «Куриное царство». Все заявленные образцы, за исключением «Петелинки», указали на упаковке большую жирность, чем есть на самом деле.