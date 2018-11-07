В России назвали производителей лучшего куриного филе
Эксперты Союза потребителей «Росконтроль» провели исследование шести марок куриного филе, продаваемого на российских прилавках. Результаты опытов опубликованы на сайте организации в среду, 7 ноября.
Так, пишет газета «Известия», для оценивания продукта было определено несколько параметров, среди которых безопасность, пищевая ценность, уровень жирности и свежесть.Итоги анализа показали, что все шесть торговых марок — «Троекурово», «Куриное царство», «Петелинка», «Мираторг», «Первая свежесть», «Ржевское подворье» являются безвредными в плане здоровья человека. Также в образцах не обнаружили антибиотиков и гормонов. Кроме того, самой свежей оказалась продукция «Мираторг», а наименее — «Ржевское подворье» и «Куриное царство». Все заявленные образцы, за исключением «Петелинки», указали на упаковке большую жирность, чем есть на самом деле.
Отмечается также, что два бренда — «Куриное царство» и «Троекурово» были пойманы на инъекционном увеличении тушки птицы. Впоследствие они попали в черный список «Росконтроля», а остальные рекомендованы к употреблению.