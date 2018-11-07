Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В коллективном письме жители Башкирии попросили Радия Хабирова спасти лошадей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%8b%d1%8b%d0%be%d1%85%d0%b2%d0%bc%d0%b2%d1%85%d0%bc

В коллективном письме жители Башкирии попросили Радия Хабирова спасти лошадей

Сегодня, 16:22ОбществоТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан
Читайте
также
«Эх мамочки, что вы наделали»: в Уфе уважаемого учителя обвиняют в педофилии
Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк
Транспортная реформа или передел рынка: Как выполняется первое поручение Хабирова
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина