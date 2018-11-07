В коллективном письме жители Башкирии попросили Радия Хабирова спасти лошадей

Сегодня, 7 ноября, жители Нуримановского района Башкирии обратились к врио главы Башкирии Радию Хабирову с просьбой вмешаться в ситуацию с расстрелом лошадей. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».

Как выяснилось, такая же участь постигла животных еще из нескольких фермерских хозяйств. По данному факту было возбуждено уголовное дело. С просьбой защитить их и разобраться в случившемся они уже обращались к главе района. Но никаких мер, по словам селян, потерявших скотину, предпринято не было.