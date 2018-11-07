В Башкирии судья попросила укравшую деньги женщину отказаться от признания вины

Со странным, мягко говоря, поведением судьи столкнулась жительница Учалинского района Лейсан Ж., которая проходит обвиняемой по делу о краже чужих денег. Проходит, да никак не может дойти, потому что судья, которая рассматривает ее дело, буквально отговаривает подсудимую от признательных показаний, мол, не виноватая ты, не делала этого, не крала чужих денег.

- Ну как не крала! Я дала признательные показания, это действительно была я. Украла и все возместила. Пусть судит, как положено, – возмущается Лейсан.

А дело было так. Летом этого года женщина нашла на улице чужой смартфон. С незаблокированным экраном. Женщина порылась в нем и не смогла справиться с искушением: перевела с помощью СМС-сервиса 14 тысяч рублей – 12 тысяч себе и 2 тысячи односельчанину-таксисту, долг за перевозку закрыла. Ну, видимо, не подумала женщина в тот момент, что подобные явные преступления раскрываются на раз, за пару часов станет ясно, кто украл и куда потратил деньги.

Так и случилось: преступление быстро раскрыли, тем более, женщина сразу во всем призналась и вернула украденные деньги, обвинительное заключение утвердили и направили дело в суд, чего тянуть-то. И тут начались странности.

- Она меня поначалу уговаривала отказаться от признательных показаний. По-душевному так, по-доброму говорила, как подруга, к себе в кабинет приглашала еще до суда. Говорила, что лучше мне на сына своего «повесить» это преступление, якобы, это он украл деньги. Но это все я сделала, – говорит женщина.

К слову, внесудебное общение судьи и подсудимого не допускается. Женщина планирует отправить жалобу на нее в Москву в Высшую квалификационную коллегию судей. В Уфе тоже есть коллегия судей, но представитель женщины говорит, что сюда отправлять бесполезно по понятным, по его мнению, причинам: своих не сдадут.

В этой истории, пожалуй, единственное, что поддается логическому объяснению, это то, почему судья предложила женщине «перевести стрелки» на собственного сына. Парень по молодости, недавно ему исполнилось 18, примерным поведением не страдал, то в драке «засветится», то еще какой мелкий криминал. Но женщина не стала этого делать.

- Потом судья начала давить на меня. В кабинет к себе приглашал и орала, спрашивая, почему я не отказываюсь от признательных показаний: «В глаза мне смотри!». Однажды мне на суде плохо с сердцем стало от ее крика, даже «скорую» хотели вызвать. А она мне потом предъявила, что мол, я все ее лекарства выпила и воду, хотя у меня все свое было, – продолжает женщина.

Все закончилось тем, что ничем не закончилось: подсудимая Лейсан Ж. заявила судье отвод, судья ожидаемо в этом ходатайстве отказала и вернула дело в районную прокуратуру на дополнительное изучение или дополнительное расследование.

Если не знать еще один нюанс, то вся эта история так и останется абстрактным сюрреализмом с полным отсутствием логики. Логика может появиться из следующего объяснения.

- Я с адвокатом общалась, она мне объяснила, почему судья себя так ведет. У нее, якобы, зуб на местных следователей МВД, в том числе, на тех, которые мое дело расследовали. Все дело в том, что у судьи, насколько мне известно, это многие здесь знают, есть отношения с местным опером. Они формально развелись, чтобы не было конфликта интересов, но живут вместе. Так вот этот опер обвиняется в избиении человека, а местные следователи на стороне потерпевшего оказались. Вот судья и хотела им насолить, развалив мое дело, мол, неправильно расследовали. Вот такое объяснение я слышала, – говорит Лейсан Ж.

К слову, недавно уволился начальник следственного отдела местного отделения полиции. Наши источники рассказывают, что ему, якобы, судья выносила частные определения (серьезные замечания) по малозначительным поводам

Между тем, Лейсан подала апелляцию на решение судьи о передаче дела обратно в прокуратуру. Рассматриваться жалоба будет в Верховном суде Башкирии. Кстати, районная прокуратура тоже не нашла поводов обратно это дело себе забирать и тоже не согласилась с решением судьи.