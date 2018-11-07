В Башкирии местные власти объяснили, почему поселок утонул в грязи

Глава администрации Благовещенского района Башкирии Фарит Фазылов дал свои пояснения по поводу сложно ситуации, сложившейся в поселке Новоблаговещенск.

Напомним, о том, что жители Новоблаговещенска давно добиваются строительства нормальной дороги, республиканские СМИ сообщают не впервые. Однако, ситуация не меняется: если весной, летом и осенью дорога превращается в кашу, зимой из-за неочищенного снега автомобили вовсе не могут проехать. Пять километров, отделяющие Новоблаговещенск от большого мира, приходится проходить пешком в любую погоду: летом – по грязи, зимой – по сугробу.

- Посмотреть на наши дороги приезжал глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов. Мы рассказали, что бездорожье препятствует детям ходить в школу и попросили организовать подвоз до школы деревни Трошкино. Он нам говорит, что подвоз будет организован только после строительства дороги, а это они обещают только в следующем году, - сообщил местный житель Геннадий Филковский.

Однако у главы муниципалитета, похоже, есть свое мнение по этому вопросу. И он не считает ситуацию в поселке Новоблаговещенск столь вопиющей.

По данным районной администрации, Новоблаговещенск является дачным поселком. В деревне всего 22 дома, в 21-м доме проживают сезонно дачники, в 1 — семья Филковских. В ней - 5 человек, мать - домохозяйка, отец нигде официально не трудоустроен.

По словам главы администрации Благовещенского района Фарита Фазылова, для строительства автодороги администрацией района подготовлена смета.

- После постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности будут выделены средства на строительство и содержание дороги. В семье 2 школьника - учащиеся 1 и 4 класса. С октября они перестали посещать школу, - процитировали Фарита Фазылова «Вести-Башкортостан».

В администрации района уверяют, что сам же Фарит Фазылов уже разъяснял семье Филковских ход проводимых в настоящее время работ и сроки их выполнения.

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