Суд перенес рассмотрение иска «Газпром-медиа» к «Яндексу» на 5 декабря

Указанные выше телеканалы принадлежат холдингу «Газпром-медиа». Об этом пишет RNS.

Перенос слушаний связан с подписанием антипиратского меморандума. С ходатайством отложить заседание выступили юристы «Газпром-медиа». Представители «Яндекса» оказались не против.

В «Газпром-медиа» рассказали, что после подписания документа их телеканалы пересмотрят свои действия. Однако откажутся ли они от претензий к поисковику пока неясно.

В самом «Яндексе» сообщили, что их компания давно поддерживает борьбу с пиратством. Представители поисковика выразили надежду, что меморандум позволит воплотить их чаяния в жизнь.

Напомним, в конце лета текущего года принадлежащие «Газпром-медиа» телеканалы ТНТ, «Супер», ТВ-3 и 2х2 обратились в суд с требованием обязать «Яндекс» перестать создавать технические условия для размещения пиратских копий их сериалов и фильмов на своем сайте. Представители поисковика в свою очередь заявили, что они не могут выполнить требования телеканалов. Сам «Яндекс» пиратский контент не размещает и не может отличить его от легального.