Суд перенес рассмотрение иска «Газпром-медиа» к «Яндексу» на 5 декабря
Городской суд Москвы отложил заседание по искам телеканалов «Супер» и ТВ3 к «Яндексу» на пятое декабря.
Указанные выше телеканалы принадлежат холдингу «Газпром-медиа». Об этом пишет RNS.
Перенос слушаний связан с подписанием антипиратского меморандума. С ходатайством отложить заседание выступили юристы «Газпром-медиа». Представители «Яндекса» оказались не против.
В «Газпром-медиа» рассказали, что после подписания документа их телеканалы пересмотрят свои действия. Однако откажутся ли они от претензий к поисковику пока неясно.
В самом «Яндексе» сообщили, что их компания давно поддерживает борьбу с пиратством. Представители поисковика выразили надежду, что меморандум позволит воплотить их чаяния в жизнь.
Напомним, в конце лета текущего года принадлежащие «Газпром-медиа» телеканалы ТНТ, «Супер», ТВ-3 и 2х2 обратились в суд с требованием обязать «Яндекс» перестать создавать технические условия для размещения пиратских копий их сериалов и фильмов на своем сайте. Представители поисковика в свою очередь заявили, что они не могут выполнить требования телеканалов. Сам «Яндекс» пиратский контент не размещает и не может отличить его от легального.
Несколько дней назад «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group, RuTube, «Национальная медиа-группа», «Первый канал», «Газпром-медиа», ВГТРК и «СТС Медиа» подписали меморандум о создании реестра страниц сайтов с пиратским контентом. Перечень пиратских ресурсов должен появиться в течение трех недель после подписания документа. Администраторы ресурсов обязались удалять ссылки на данные сайты из поисковой выдачи в течение шести часов после признания ресурсов пиратскими.