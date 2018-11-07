Омбудсмен Удачина не рекомендовала многодетной матери сдавать детей в приют

Как сообщает inkazan.ru, впервые жительница Зеленодольска Наталья Шахманова обратилась к детскому омбудсмену РТ в июле 2017-го. Она сообщила, что ей и ее несовершеннолетней дочери пришлось взять ипотеку в 49,2 квадратных метра в доме 27 по улице Гоголя. В 2009 году данный дом был признан аварийным, а в 2016 году Зеленодольским городским судом был удовлетворён иск районного исполкома о выкупе квартиры.

Согласно решению суда женщина должна была получить выплату в размере 542 тысяч рублей, что составляло 11022 рубля за каждый квадратный метр. Шахманова заявила Удачиной о том, что не согласна с постановлением суда: квартира была куплена за 1,248 миллион рублей. В свою очередь детский омбудсмен обратилась к председателю Волго-Вятского филиала ПАО «Сбербанк России» Петру Колпытину с просьбой разрешить пропорциональную выплату ипотеки банк пошёл навстречу Шахмановой и пригласил ее в одно из своих отделений. В августе 2017 года она выехала из аварийного дома. Впоследствии, после одного из личных приемов у Удачниной, Шахманова заявила, что ей рекомендовали сдать детей в приют. Однако имён она не называла.в свою очередь детский омбудсмен отнеслась неодобрительно к данной идее.

В декабре 2017 хода в ходе проведения круглого стола в Госсовете РТ Шахманова сообщила, что была лишена права собственности на квартиру, которую взяла в ипотеку. По ее словам, органы опеки Татарстана предложили ей отдать детей в приют на время выплаты долга. После чего снова состоялась ее встреча с Удачиной. В свою очередь детский омбудсмен направилась к главе района Александру Тыгину. Вместе они составили обращение к главе республики с просьбой о помощи. В октябре текущего года Шакманова была заселена в съемное жильё, которое было ей выделено Госдилфондом при главе РТ. Арендная плата и коммунальные услуги оплачиваются из регионального бюджета.

Информация, которая была сегодня опубликована в ряде СМИ не что иное, как воспроизведение истории прошлогодний давности с неверный трактовкой событий.