Непролазная ситуация: В Башкирии после ремонта дорога стала еще хуже, чем от ливня

Жительница деревни Азнай Ишимбайского района Башкирии Аида Латыпова адресовала врио главы республики Радию Хабирову с просьбой вмешаться в ситуацию в поселке Азнай.

По ее словам, ранее она уже обращались к руководителю региона от имени односельчан, жаловалась на отсутствие газа, водопроводной воды и дороги.

- Как такое вообще возможно в 21 веке: люди топят печь дровами и живут без водопровода, когда мы сами продаём газ! В такой богатой республике пенсионеры, да и все жители вынужденный вести газовую трубу за свой счёт! Получается, если нет денег, то живи как в каменном веке. От государство нет никакой помощи! - негодовала Аида Латыпова в своем письме.

Вопрос с дорогой, по словам сельчан, местные власти решили весьма радикально – насыпали гравий в грязь. В итоге получилось месиво из глины и камней, которое стало еще более непреодолимым как для транспорта, так и для пешеходов, и тем более для мальчика в инвалидной коляске.

- Раньше по бездорожью можно было хоть как-то проехать с ребёнком-инвалидом на коляске, а сейчас это просто ужас какой-то, - возмущенно сообщила Аида. - С коляской по камням не проехать вообще! Машины не могут проехать - дном задевают камни! Народ устал терпеть, без газа, без воды, а теперь и без дороги. Ну как нам прожить без нормальной дороги?! Весной на половодье эта дорога опять уплывает.

Аида рассказала, что глава сельсовета Насима Аюпова вместе с ее конторой располагается в другой деревне и не спешит на помощь попавшим в непролазную ситуацию землякам.

- Их село Верхнеиткулово претендовало на звание "самое красивое село" и заняло 4-е место, по телевидению показывали. А в нашу деревню Азнаево проложили вот такую дорогу. Люди устали так жить! – восклицает автор сообщения.

С учетом возможностей новой системы «Инцидент» можно предположить, что результат данного обращения должен быть известен довольно скоро.