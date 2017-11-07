Вопрос о снятии карантина по ящуру в Башкирии решится в ближайшие дни

По словам министра сельского хозяйства республики, осталось оформить нужные документы.

Управление ветеринарии сдало информацию, дающую право снять карантин по вирусу ящура в республике, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Сейчас готовится необходимая нормативно-правовая база.

- Управление по ветерирании запустило необходимые нормативно-правовые акты, если все документы будут подписаны, то официально карантин будет снят, - сказал министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Компенсации, как пояснил министр, продолжают выплачиваться в установленном порядке. Сегодня завершается срок по выплатам физическим лицам. В общей сложности выплачено более 30 миллионов рублей.