В Уфе владелица «воздушной» квартиры «Солнечного» вышла на пикет

Женщина боится вновь остаться без квартиры.

Сегодня, 7 ноября, владелица «воздушной» квартиры в микрорайоне «Солнечный» Алевтина Кинжабулатова провела одиночный пикет у дома правительства республики. Женщина стояла с плакатом «Мы – обманутые дольщики, 1 раз Зариповым, 2 раз Правительством РБ».

Алевтина Кинжабулатова пояснила Медиакорсети, что она в 2010 купила двухкомнатную квартиру на 15-м этаже дома по адресу Бакалинская, 8 в микрорайоне «Солнечный». На самом же деле дом был всего 12-ти этажный, поэтому этих квартир просто не существует, а людей, которые приобрели квартиры на 13-16 этажах, называют «воздушниками». Всего таких семей в республике 177.

Напомним, что история с обманутыми дольщиками микрорайона «Солнечный» - одна из самых громких в Башкирии. Застройщиком квартала выступила компания «Стройпроектцентр». 730 семей вложили около 1,7 млрд руб в строительство этого жилого комплекса. Эта компания, которую признали банкротом, так и не достроила дома в ЖК «Солнечный». В отношении руководителя компании Наиля Зарипова, а также руководящих сотрудников аффилированных с ним предприятий Геннадия Федорова, Халима Биглова, а также бухгалтера Лилии Аминовой было возбуждено уголовное дело. В 2015 году Советский районный суд Уфы признал их виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и приговорил их к различным срокам лишения свободы в колонии-поселении. Верховный суд тогда оставил решение районного суда в силе, но обвиняемым удалось избежать наказания – на момент вынесения приговора срок давности по делу истек.

Дома обычных дольщиков достраивал Фонд жилищного строительства РБ.

В этом году Советский суд Уфы вынес еще один приговор по делу, которое также связано со строительством этого жилого комплекса. Руководитель и директор компании «Стройпроектцентр» Наиль Зарипов был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении, его подельники – Халим Биглов и Рамиль Аминов - к срокам от четырех лет 10 месяцев лишения свободы до четырех с половиной лет. Суд установил, что эти люди с 2006 по 2015 годы похитили у 281 граждан и коммерческой фирмы более 300 млн руб, заключая договоры продажи квартир в микрорайоне, в том числе на незапроектированных («воздушных») этажах.

По словам Алевтины Кинжабулатовой, добиться решения о том, чтобы «воздушникам» вернули квартиры, удалось только в Верховном суде России. На основании решения суда Фонд жилищного строительства РБ должен был предоставить "воздушникам" квартиры в тех объектах, которые он строит.

Алевтине Кинжабулатовой досталась квартира в доме литер 9 микрорайона "Иремель". Сдать его должны были в четвертом квартале 2016 года. Но, отмечает женщина, сейчас строительство полностью заморожено.

- Мы больше не можем так жить, мы хотим получить свои квартиры. Сначала нас обманул «Стройпроектцентр», теперь получается, что нас обманул Фонд жилищного строительства, - говорит Алевтина Кинжабулатова.

Также участники строительства литер 9 ЖК «Иремель», расположенного на пересечении улиц Айской и Бакалинской, обратились в вице-премьеру правительства Башкирии Николаю Хорошилову с просьбой о личном приёме.