В Башкирии в село, откуда дети с топорами шли в школу, наладили дорогу

Спустя год после резонансной истории про детей, идущих в школу с топорами, выяснилось, что благодаря тогдашнему скандалу в селе Верхний Нугуш появились-таки многие долгожданные блага цивилизации.

Сегодня, 7 ноября, исполнился ровно год с того момента, как приобрела широкую известность история про школьников из бурзянского села Верхний Нугуш, которые отправились из школы домой через лес, вооружившись топором, чтобы защититься от волков. Эта история заинтересовала даже зарубежных журналистов, став темой для ряда публикаций в британских и других СМИ.

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После той истории была проведена прокурорская проверка, выяснившая, почему местные чиновники не обеспечили детей транспортом для поездок в школу. Были найдены и наказаны виновные.

В итоге, как стало известно Медиакорсети, блага цивилизации медленно, но верно стали все-таки проникать в Верхний Нугуш. Сначала там появился школьный автобус для детей.

– Автобус хороший, не ломается, - рассказала Медиакорсети жительница села Верхний Нугуш Камар Исанаманова, дочка которой Айсылу как раз и выложила тот памятный видеоролик с топором в интернет.