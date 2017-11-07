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В Башкирии в село, откуда дети с топорами шли в школу, наладили дорогу
Сюжеты:
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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В Башкирии в село, откуда дети с топорами шли в школу, наладили дорогу

Сегодня, 15:56ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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