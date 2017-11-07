В Башкирии стали меньше рожать

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По сравнению с прошлым годом.
С начала текущего года в республике зарегистрировано 2998 браков - на свет появилось 4003 ребенка, сообщили в федеральной службе государственной статистики.
По сравнению с тем же периодом прошлого года рожать детей стали заметно реже – с начала 2016 года по сентябрь месяц зарегистрировали 2685 браков, родилось 4457 детей. Большее снижение рождаемости в ПФО отмечается только в Пермском крае и Татарстане.
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