В Башкирии портал «Безопасная среда» перестал принимать обращения из Уфы

Портал «Безопасная среда» принимает обращения только от жителей 13 населенных пунктов Башкирии.

По состоянию на 7 ноября 2017 года на портале 0 сообщений и 0 решенных проблем, обратили внимание журналистов уфимцы. Корреспондент «Медиакорсети» по просьбе жительницы Калининского района Уфы попыталась создать обращение на сайте по поводу некачественной отсыпки плотины на озере в микрорайоне Шакша.

Чтобы отправить обращение, необходимо иметь регистрацию в системе «Госуслуги». Входим в систему, выбираем метку на карте (Уфа, Калининский район), составляем сообщение в форме. Для отправки жалобы необходимо заполнить все поля со «звездочкой». В поле «Территория» доступны к выбору из выпадающего меню только сельсоветы Белебеевского района, города Агидель, Ермекеевского района, ЗАТО Межгорье, Краснокамского, Нуримановского, Стерлитамакского, Чекмагушевского района, Белебея, Нефтекамска, Янаула и села Раевский. Уфы в этом списке нет: обращение отправить не удалось.

На сайте проекта указано, что «основная задача проекта «Безопасная среда» - дать гражданам возможность указать на конкретные проблемы в жизни района, города, всей республики. Часто решение таких проблем не составляет большого труда, но пока информация о них дойдет до ответственных людей – может пройти немало времени. Теперь для того, чтобы сообщить о неработающем фонаре, несанкционированной свалке, разбитой дороге, вам достаточно просто выйти на сайт «Безопасной среды» и, следуя инструкциям, отправить свое послание. Механизм проекта следующий: гражданин пишет обращение, географически привязав его к конкретной точке на карте региона; после публикации на сайте и оценки модератором, оно становится предметом рассмотрения представителей власти, отвечающих за решение данной проблемы. Основанием для рассмотрения может являться мнение граждан по поводу оставленного вами послания – а оно станет ясным из комментариев или голосования».

Проект «Безопасная среда» входит в систему «Открытая республика», был создан по указу главы Башкирии Рустэма Хамитова от 7 июля 2017 года. Координатором функционирования и ответственным за развитие портала назначен Госкомитет по информатизации, госзаказчик промышленной эксплуатации портала - ГКУ «Информационные технологии».