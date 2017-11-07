Нетрезвых водителей в России будут сажать в тюрьму на три года

В Министерстве внутренних дел России планируют ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде.

Как пишет издание Dni.ru, это правонарушение будет считаться уголовным преступлением средней тяжести.

Об этом предложении сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, инициативу поддержали в генеральной прокуратуре и Следственном комитете.

Если проект одобрят, суды будут наказывать строже за езду в пьяном виде. Нарушителей будут сажать за решетку на срок до трех лет, рассказал министр. Тех, кто садился за руль в нетрезвом виде несколько раз, максимального наказания не получат, поскольку у них отсутствует страх, пояснил Колокольцев.