Нетрезвых водителей в России будут сажать в тюрьму на три года
Как пишет издание Dni.ru, это правонарушение будет считаться уголовным преступлением средней тяжести.
Об этом предложении сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, инициативу поддержали в генеральной прокуратуре и Следственном комитете.
Если проект одобрят, суды будут наказывать строже за езду в пьяном виде. Нарушителей будут сажать за решетку на срок до трех лет, рассказал министр. Тех, кто садился за руль в нетрезвом виде несколько раз, максимального наказания не получат, поскольку у них отсутствует страх, пояснил Колокольцев.
Также, в соответствии с новыми поправками к закону, работающим в сфере грузоперевозок придется сдавать специальные экзамены. Водителям придется регулярно подтверждать свою квалификацию. По убеждению министра, эта мера значительно повысит безопасность движения.