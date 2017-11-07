Именины сердца: в Уфе 100-летие революции объединило людей разного возраста

Праздничное настроение выражали по-разному: от выкрикивания коммунистических лозунгов до завязывания красных галстуков на лбу.

Сегодня, 7 ноября, утром на площади имени Ленина, в центре Уфы, прошло торжественное мероприятие, приуроченное к отмечаемому сегодня столетнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.

Как рассказал Медиакорсети первый секретарь башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, мероприятие носило название «Историко-культурное наследие Великого Октября» и было организовано по инициативе администрации Уфы, поэтому согласовывать его заранее не было необходимости.

На площади имени Ленина собрались не меньше трехсот людей разного возраста. Рядом с улыбающимися пенсионерами стояли не менее радостные молодые парни и девушки. Виднелись красные флаги КПРФ и «Левого фронта». Радостные участники митинга принесли с собой алые транспаранты с бодрыми призывами к победе и признаниями величия Ленина и Великого Октября. На красных надувных шариках при ближайшем рассмотрении читалось название города «Магнитогорска», который, видимо, поделился, праздничной сувенирной продукцией с башкирскими единомышленниками. На шее у многих, включая и самого Юнира Кутлугужина красовались красные шарфы с символикой компартии, которые издали ошибочно можно было принять за шарфы футбольных фанатов. Одна дама повязала красный пионерский галстук прямо на шапку на манер лихих красногвардейцев времен гражданской войны.

Праздник начался с возложения живых цветов к памятнику Ильичу, а затем возле ступеней Русского драмтеатра состоялся небольшой праздничный митинг. С пламенной речью перед соратниками выступил Юнир Кутлугужин и другие коммунисты. Мероприятие сопровождалось игрой духового оркестра.

По окончании официальной части немного озябшие ленинцы разного возраста отправились отметить юбилей Великого Октября в более теплой во всех смыслах обстановке.