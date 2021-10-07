Жители Башкирии против Радия Хабирова: суд вынес решение и назначил новое заседание

По данным Mkset, заседание будет проходить по обжалованию пункта указа от 1 октября. Со слов истца Юсуповой, власти заменили номер одного пунктов указа 10.1 на номер 12, оставив его содержание без изменений. Поэтому формально пункт 10.1, к которому имеются претензии у истцов уже не существует. Со слов истца, «формулировка у обоих пунктов одинаковая».