Жители Башкирии против Радия Хабирова: суд вынес решение и назначил новое заседание

Верховный суд Башкирии заявил о прекращении производства по административному делу против главы республики Радия Хабирова, ссылаясь на то, что в редакции от 17 июня указ, который оспаривают жители, уже не существует.
Как сообщил журналист Mkset из зала суда, представитель истцов Лилия Юсупова заявила суду требование предоставить подлинник указа Главы РБ. Суд на это ответил, что истцы могли заранее запросить документ, который был бы им предоставлен. Следующее заседание состоится 26 октября.
По данным Mkset, заседание будет проходить по обжалованию пункта указа от 1 октября. Со слов истца Юсуповой, власти заменили номер одного пунктов указа 10.1 на номер 12, оставив его содержание без изменений. Поэтому формально пункт 10.1, к которому имеются претензии у истцов уже не существует. Со слов истца, «формулировка у обоих пунктов одинаковая».
Напомним, иск против главы Башкирии Радия Хабирова в суд направила группа жителей республики Башкортостан — исходя из сайта суда, девять истцов. Они пытаются оспорить недавние ограничения, связанные с введенными ограничениями по коронавирусу в регионе.