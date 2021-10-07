Войтович: “Интеррос” создает систему организации добрососедства человека и животных

Встреча состоялась в Сочи в рамках IV ежегодной международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России», сообщает rostovgazeta.ru.
Меморандум предусматривает совместную деятельность, ориентированную на обеспечение добрососедских взаимоотношений и общую безопасность путешественников и диких животных на рекреационных территориях. Кроме полевых работ и научных исследований, запланированы также мониторинг и учет перемещения всех животных в Кавказском заповеднике и на близлежащих участках.
В рамках намеченного сотрудничества “Интерроса” с национальным парком горный курорт «Роза Хутор» выступит в качестве экспериментальной площадки.
«Наше сегодняшнее соглашение как раз и направлено на создание системы организации цивилизованного добрососедства между человеком и животными, - заявила заместитель генерального директора «Интерроса» Ольга Войтович. - Это для нас как крупных инвесторов в туристическую отрасль и есть ответственное инвестирование и ответственное природопользование».
По словам первого зампреда думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова, руководители многих предприятий сейчас придерживаются экологических стандартов. Между тем несколько лет тому назад о необходимости защищать природу рассуждали единицы.
«Я удивился лет 7 - 8 назад, когда Потанин заявил, что будет вкладывать большие деньги в модернизацию производства в Норильске, - признался Фетисов. - В то время никто не задумывался об этом. На самом деле они много делают в этом плане».
Глава Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев анонсировал в свою очередь проведение исследований проживания медведей на этих территориях при помощи ошейников. После этого будет составлена информационная программа и для туристов. Однако все это необходимо делать совместными усилиями с курортом «Роза Хутор», подчеркнул Шевелев.
«Курорт «Роза Хутор» имеет очень большой опыт в сфере туризма, а у нас огромные знания в сфере науки, охраны природы. Мы этим занимаемся практически сто лет», - подытожил руководитель заповедника.
Это будет первый в нашей стране совместный проект науки и бизнеса, направленный и на защиту животных, и на обеспечение безопасности людей, находящихся на территориях курортных зон. Директор Сочинского национального парка Михаил Лапин заверил, что все мероприятия в рамках меморандума будут чрезвычайно полезными для участников.
Следует отметить, что «Интеррос» Владимира Потанина сотрудничает с природоохранными структурами не впервые. В 2005 году компания участвовала вместе с WWF в реализации программы реинтродукции переднеазиатского леопарда в Кавказском заповеднике.