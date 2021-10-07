Власти Башкирии отказались принимать ПЦР-тесты в людных местах после 27 октября

Так, до 27 октября в Башкирии посетить практически все культурные, спортивные и оздоровительные учреждения, а также воспользоваться междугородним общественным транспортом и совершить поездку по поезде «Орлан» по маршруту «Уфа-Оренбург» можно при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или же справки об отрицательном ПЦР-тесте.