Власти Башкирии отказались принимать ПЦР-тесты в людных местах после 27 октября

Стало известно о том, что глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова не стала опровергать нижеизложенную информацию и добавила, что указ появится на официальном портале правовой информации, когда будет подписан. Также Ихсанова добавила, что причины, по которым внесены изменения, верны.
Так, до 27 октября в Башкирии посетить практически все культурные, спортивные и оздоровительные учреждения, а также воспользоваться междугородним общественным транспортом и совершить поездку по поезде «Орлан» по маршруту «Уфа-Оренбург» можно при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или же справки об отрицательном ПЦР-тесте.
Суть изменения в том, что после 27 октября ПЦР-тест приниматься не будет. Предположительно, это решение было принято для того, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат.