Власти Башкирии отказались принимать ПЦР-тесты в людных местах после 27 октября

Власти Башкирии отказались принимать ПЦР-тесты в людных местах после 27 октября
Власти Башкирии отказались принимать ПЦР-тесты в людных местах после 27 октября
Вчера, 09:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Очередные изменения в указ о повышенной готовности дают возможность невакцинированным гражданам полностью пройти вакцинацию до назначенного срока.

Стало известно о том, что глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова не стала опровергать нижеизложенную информацию и добавила, что указ появится на официальном портале правовой информации, когда будет подписан. Также Ихсанова добавила, что причины, по которым внесены изменения, верны.

Так, до 27 октября в Башкирии посетить практически все культурные, спортивные и оздоровительные учреждения, а также воспользоваться междугородним общественным транспортом и совершить поездку по поезде «Орлан» по маршруту «Уфа-Оренбург» можно при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или же справки об отрицательном ПЦР-тесте.

Суть изменения в том, что после 27 октября ПЦР-тест приниматься не будет. Предположительно, это решение было принято для того, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат.

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