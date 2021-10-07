В Челябинске озеро покрылось странной голубой пеной

Как сообщает телеканал «360», местные жители опубликовали фото озера в соцсетях, отметив, что водоем уже второй год подряд окрашивается в подобный цвет. В свою очередь, замминистра экологии Виталий Безруков заявил, что ничего опасного в данном явлении нет, и цвет водоема не связан с фекальными либо промышленными стоками.