В Челябинске озеро покрылось странной голубой пеной

В Челябинске озеро покрылось странной голубой пеной
В Челябинске озеро покрылось странной голубой пеной
Вчера, 14:24ОбществоФото: pixabay.com
Жители Челябинска сообщили о том, что вода озера Смолино приобрела неестественный оттенок. На поверхности водоема появилась пена голубоватого цвета.

Как сообщает телеканал «360», местные жители опубликовали фото озера в соцсетях, отметив, что водоем уже второй год подряд окрашивается в подобный цвет. В свою очередь, замминистра экологии Виталий Безруков заявил, что ничего опасного в данном явлении нет, и цвет водоема не связан с фекальными либо промышленными стоками.

Безруков объяснил, что после цветения водорослей в озере остается большое количество органических веществ от их распада. Компоненты разложения смешиваются и водой и воздухом, и на поверхности водоема образуется пена с характерным голубоватым оттенком.

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