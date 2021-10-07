В Башкирии выявлено 1050 коров, зараженных онкологическим заболеванием «лейкоз»

В Башкирии выявлено 1050 коров, зараженных онкологическим заболеванием «лейкоз»
В Башкирии выявлено 1050 коров, зараженных онкологическим заболеванием «лейкоз»
Вчера, 12:18ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Случаи выявили на сельхозпредприятиях и фермах Бирского, Благовещенского, Ермекеевского, Иглинского, Кушнаренковского и Уфимского районов.

Пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Башкирии обнародовала информацию о том что ,более тысячи буренок в Башкирии заражены лейкозом. Во всех хозяйствах в вышеуказанных районах введен карантин, а зараженные животные изолированы от здорового стада, которое дает молоко.

Были исследованы почти четыре тысячи образцов биоматериала коров, в более четверти из них, а именно в 1050 из них выявили онкологическое заболевание КРС, вызванное вирусом. Исследование проводила научно-производственная ветеринарная лаборатория Башкирии. В региональном управлении Россельхознадзора дополнительно сообщили о постоянном мониторинге ситуации.

Также сообщается, что термически необработанное молоко и мясо больных животных нельзя, так как онковирусы накапливают в себе токсические и прочие вредные вещества, в связи с чем и люди потребляющие такие продукты вполне могут захворать токсическим заболеванием или же попросту отравиться.

Заметим, вчера в Башкирии был выявлен первый случай заражения птичьим гриппом. Опасный вирус был обнаружен в деревне Бишкурай Туймазинского района. По предварительным данным, гуси компании ООО «КФХ «Алтын-каз» в Туймазинском районе могли контактировать с дикими птицами, так как поголовье содержалось недалеко от озера, куда также могли попасть перелетные птицы.

Важно, птичий грипп — высокозаразная вирусная болезнь птиц, которая поражает кровеносную и центральную нервные системы, помимо этого, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Поражает вирус все виды домашних птиц от кур и уток, а также диких птицы: воробьев, голубей и воронов.

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