В Башкирии выявлено 1050 коров, зараженных онкологическим заболеванием «лейкоз»

Также сообщается, что термически необработанное молоко и мясо больных животных нельзя, так как онковирусы накапливают в себе токсические и прочие вредные вещества, в связи с чем и люди потребляющие такие продукты вполне могут захворать токсическим заболеванием или же попросту отравиться.