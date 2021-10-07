В Башкирии число заболевших COVID-19 превысило 70 тысяч, антирекорды снова побиты

Первый этап вакцинации на сегодняшний день в регионе прошли 1316618 человек, полностью завершили вакцинацию 1205317 человек. Продолжая тему вакцинации стоит отметить, что сегодня Радий Хабиров подписал указ, в соответствии с которым с 27 октября отрицательный ПЦР-тест перестает давать право посещать культурные, оздоровительные и спортивные мероприятия и учреждения, а также передвигаться междугородным транспортом и поездо “Орлан”.Срок в 21 день над гражданам для того, чтобы они успели вакцинироваться.