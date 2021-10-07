В Башкирии число заболевших COVID-19 превысило 70 тысяч, антирекорды снова побиты

Статистика оперативного штаба Башкирии по коронавирусу продолжает шокировать и простых граждан и власти. Прирост новых случаев уже второй день подряд за день увеличивается более чем на 30 человек. За прошедшие отчетные сутки коронавирус подтвердили у 576 человек, против 536 инфицированных по данным за предыдущие сутки. Рост за сутки + 40 новых случаев..
Перевалило за 70 тысяч человек общее количество инфицированных в регионе, по данным на сегодняшний день оно теперь составляет 70406 человек.
Антирекорд зафиксирован и по количеству погибших от новой инфекции за отчетный период, скончались от коронавируса еще 30 человек.
Вылечились в регионе от новой заразы 61367 человек, 532 из них получили отрицательный тест ПЦР, а значит выздоровели за прошедшие сутки.
Первый этап вакцинации на сегодняшний день в регионе прошли 1316618 человек, полностью завершили вакцинацию 1205317 человек. Продолжая тему вакцинации стоит отметить, что сегодня Радий Хабиров подписал указ, в соответствии с которым с 27 октября отрицательный ПЦР-тест перестает давать право посещать культурные, оздоровительные и спортивные мероприятия и учреждения, а также передвигаться междугородным транспортом и поездо “Орлан”.Срок в 21 день над гражданам для того, чтобы они успели вакцинироваться.