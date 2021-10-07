Торговые центры Уфы попросили посетителей следовать коронавирусным ограничениям

Один из крупнейших торговых центров Уфы «Мега» разместил соответствующий пост на своей официальной странице в соцсети. В тексте подробно объясняется кто с 12 октября сможет отовариться в центре, а кто нет. Реакции аудитории предсказуемо оказались очень разнообразными, но не очень сдержанными, до такой степени, что комментарии к посту не просто ограничили, а напрочь закрыли.