Торговые центры Уфы попросили посетителей следовать коронавирусным ограничениям

Торговые центры Уфы попросили посетителей следовать коронавирусным ограничениям
Торговые центры Уфы попросили посетителей следовать коронавирусным ограничениям
Вчера, 17:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Крупные торговые объекты просят своих посетителей отнестись к ограничениям с пониманием к новым требованиям.

Один из крупнейших торговых центров Уфы «Мега» разместил соответствующий пост на своей официальной странице в соцсети. В тексте подробно объясняется кто с 12 октября сможет отовариться в центре, а кто нет. Реакции аудитории предсказуемо оказались очень разнообразными, но не очень сдержанными, до такой степени, что комментарии к посту не просто ограничили, а напрочь закрыли.

Таких постов представители другого крупнейшего торгового центра Уфы «Планета» пока не выкладывали, ограничившись размещением важной информацией в сторис своего аккаунта в Инстаграм. однако в пресс-службе торгово-развлекательно центра Mkset сообщили, что ТРЦ готов соблюдать введенные ограничения и призываем всех гостей торгового центра позаботиться о своем здоровье, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Мы, со своей стороны, усилили меры санитарной безопасности: проводим дополнительную дезинфекцию общественных зон в течение дня, установили дополнительные санитайзеры для рук, а на входе измеряем температуру каждому гостю. На территории торгового центра работает пункт вакцинации, в котором любой желающий может бесплатно вакцинироваться от COVID-19.пресс-служба ТРЦ Планета

Напомним, согласно указу Радия Хабирова, в торговые центры, начиная с 12 октября, могут попасть лишь те граждане, которые имеют сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или же справки о перенесенном в течение полугода заболевании.

Как уже сообщал Mkset, до 27 октября в торговые центры еще можно проникнуть при наличии отрицательного теста ПЦР, после 27 октября отрицательный ПЦР утратит свою силу.

Не остался в стороне от происходящего и министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. в своих соцсетях чиновник также разместил пост о новых ограничениях. Гусев уточнил, что контроль за соблюдением противокоронавирусных ограничений будет осуществлять отдел контрольных мероприятий возглавляемого им министерства, делать они будут это не одни, а при поддержке правоохранительных органов.

В тексте поста Гусев не забыл напомнить и о том, что нарушителям грозят штрафы. Заметим и то, что как и другие чиновники Алексей Гусев призвал жителей вакцинироваться и беречь себя и своих близких..

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