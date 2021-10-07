Сырьевые компании России возмущены позицией Минобрнауки по вопросам энергетики

Участники заседания выразили недовольство тем, что отрасль, обеспечивающая 63% доходов бюджета страны, получает лишь 1% средств на свое научное развитие. Также специалистов возмутило то, что лейтмотивом многих отобранных для финансирования стратегий стало прожектерство. Такому подходу способствовала позиция Минобрнауки. Сама программа «Приоритет-2030» ключевым критерием оценки называет амбициозность заявленных планов. То есть Минобрнауки считает важным не реальные исследовательские возможности вуза, а прорывной характер научных исследований.