Сырьевые компании России возмущены позицией Минобрнауки по вопросам энергетики

В ходе заседания обсуждались итоги конкурса на распределение специальной части грантов по направлению «Исследовательское лидерство» в рамках программы «Приоритет-2030».
Как пишет forpost-sz.ru, представители крупнейших российских нефтегазовых, металлургических, химических и нефтехимических компаний остались недовольны результатами конкурсного отбора. По его итогам предприятия минерально-сырьевого комплекса (МСК) РФ лишились возможности вести полноценную исследовательскую работу. Эксперты отмечают, что сейчас страна нуждается в повышении эффективности предприятий сырьевой сферы и снижении негативного воздействия на окружающую среду с их стороны. Отсутствие работы по модернизации предприятий МСК может лишить Россию статуса мирового энергетического лидера.
Представители Санкт-Петербургского горного университета разработали и заявили в рамках программы «Приоритет-2030» стратегию, которая поможет создать научно обоснованную концепцию декарбонизации предприятий МСК.
Вуз включили в третью группу получателей научного гранта, до конца следующего года он получит 142 миллиона рублей. Это чуть больше 1% от общей суммы в 12,2 миллиарда, которая предусмотрена для 18 победителей конкурса по исследовательскому треку.
Участники заседания выразили недовольство тем, что отрасль, обеспечивающая 63% доходов бюджета страны, получает лишь 1% средств на свое научное развитие. Также специалистов возмутило то, что лейтмотивом многих отобранных для финансирования стратегий стало прожектерство. Такому подходу способствовала позиция Минобрнауки. Сама программа «Приоритет-2030» ключевым критерием оценки называет амбициозность заявленных планов. То есть Минобрнауки считает важным не реальные исследовательские возможности вуза, а прорывной характер научных исследований.
Главы крупнейших российских сырьевых компаний полагают, что отечественная высшая школа обрекает себя на долгие годы неэффективных показных начинаний.
Примечательно, что в этот же день президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики, на котором присутствовал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Глава страны заявил о важности корректировки планов и задач отрасли на ближайшие десятилетия.
Ранее Путин неоднократно отмечал хорошую оснащенность горного университета и его важность для страны. Однако в Минобрнауки разделять позицию президента, видимо, не спешат.