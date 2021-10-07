«Разум должен восторжествовать»: уфимка объяснила, почему подала в суд на Хабирова

— Разум должен восторжествовать. Мы рассчитываем, что данные пункты, которые мы обжалуем, будут отменены. У нас 100% шансы выиграть, — объяснила гражданка Юсупова. — Мы как истцы писали жалобы в прокуратуру, но там не реагировали. Прокуратура должна была проверить все эти указы, а не ссылаться на то, что «иск в суде». Прокуратура должна защищать права граждан и быть на их стороне. Есть закон, что вакцина добровольная, а новый указ нарушает все законодательство, — пояснила позицию истцов Юсупова.