«Разум должен восторжествовать»: уфимка объяснила, почему подала в суд на Хабирова

«Разум должен восторжествовать»: уфимка объяснила, почему подала в суд на Хабирова
«Разум должен восторжествовать»: уфимка объяснила, почему подала в суд на Хабирова
Вчера, 11:55ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Сегодня, 7 октября, в Верховном суде Башкирии запланировано заседание по иску против Радия Хабирова из-за антиковидного указа.

Представитель истцов Лилия Юсупова заявила перед заседанием, что рассчитывает на победу в данном судебном процессе.

— Разум должен восторжествовать. Мы рассчитываем, что данные пункты, которые мы обжалуем, будут отменены. У нас 100% шансы выиграть, — объяснила гражданка Юсупова. — Мы как истцы писали жалобы в прокуратуру, но там не реагировали. Прокуратура должна была проверить все эти указы, а не ссылаться на то, что «иск в суде». Прокуратура должна защищать права граждан и быть на их стороне. Есть закон, что вакцина добровольная, а новый указ нарушает все законодательство, — пояснила позицию истцов Юсупова.

Напомним, иск против главы Башкирии Радия Хабирова в суд направила группа жителей республики Башкортостан - исходя из сайта суда, девять истцов. Они пытаются оспорить недавние ограничения, связанные с введенными ограничениями по коронавирусу в регионе.

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