Привитая косметолог из Уфы оказалась в реанимации в Москве с 80% поражением легких

Широко известная не только в Уфе и практикующая по России врач-косметолог и владелица собственной клиники Ляйсан Юсупова опубликовала в соцсетях свою личную историю. Оказалось, что некоторое время назад более 56 тысяч подписчиков Юсуповой потеряли ее из-за отсутствия постов и сториз. 7 октября Ляйсан Юсупова прервала молчание, которое было вызвано её нахождением в реанимации московского ковид-госпиталя. В данный момент Юсупова записывает истории в Instagram в кислородной маске. Предвосхищая вопросы о вакцинации, Юсупова написала в сториз, что она вакцинировалась «Спутником», так как учится в ординатуре, где с вакцинацией все очень строго.