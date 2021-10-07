Привитая косметолог из Уфы оказалась в реанимации в Москве с 80% поражением легких

Привитая косметолог из Уфы оказалась в реанимации в Москве с 80% поражением легких
Привитая косметолог из Уфы оказалась в реанимации в Москве с 80% поражением легких
Вчера, 15:41ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей Ляйсан Юсуповой
Врач и косметолог Ляйсан Юсупова рассказала о течение коронавируса на своей странице в соцсетях.

Широко известная не только в Уфе и практикующая по России врач-косметолог и владелица собственной клиники Ляйсан Юсупова опубликовала в соцсетях свою личную историю. Оказалось, что некоторое время назад более 56 тысяч подписчиков Юсуповой потеряли ее из-за отсутствия постов и сториз. 7 октября Ляйсан Юсупова прервала молчание, которое было вызвано её нахождением в реанимации московского ковид-госпиталя. В данный момент Юсупова записывает истории в Instagram в кислородной маске. Предвосхищая вопросы о вакцинации, Юсупова написала в сториз, что она вакцинировалась «Спутником», так как учится в ординатуре, где с вакцинацией все очень строго.

Фото:скриншот из соцсетей

Я в московском ковид-госпитале, 24 сентября теперь мой второй день рождения. Говорили, что с таким поражением легких не выживают. Но я-то знаю, что меня пациенты достанут с «того света». Жуткое ощущение, когда понимаешь, что вот-вот и тебя не станет. Когда только отдаленно слышишь в бреду, что «она жива еще?».Ляйсан Юсупова

Фото:скриншот из соцсетей

Юсупова учится в московской ординатуре, осваивая очередную медицинскую специализацию. По ее словам, болезнь началась с температуры, которая достаточно легко сбивалась, это продолжалось 3-4 дня, по прошествии которых Юсупова попросту «рухнула». Со слов косметолога, она легла спать, а проснулась уже в больнице - скорую вызвала горничная. На вопросы подписчиков о наличии кашля и других симптомов врач сообщила, что сама была в шоке, насколько все быстро развивалось.

Я, конечно, не вирусолог, иммунолог, но вирус явно мутирует, и не в лучшую сторону. Но это строго мое мнение.Ляйсан Юсупова

Юсупова также добавила, что верит в доброту людей и профессионализм врачей.

Интересно заметить, что после своих сториз о болезни Юсупова выложила скрин входа в аккаунт соцсети, который начал блокировать её ответы и действия.

По данным Минздрава Башкирии, ни одна вакцина в мире не может гарантировать 100% защиту от коронавируса. Однако, по данным ведомства, надёжные данные медицинских исследований показывают, что если вакцинированный человек заболеет, заболевание будет протекать в более лёгкой форме. При этом глава минздрава России Михаил Мурашко отмечает, что люди с тяжелым течением болезни среди привитых есть, но их единицы.

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