В ходе судебного процесса истцы, которыми, исходя из карточки на сайте суда, выступают девять жителей Башкирии, потребовали признать недействительным указ главы Башкирии от 17 июня. Жалоба в суд поступила еще в начале августа. Тогда ее оставили без движения, но через две недели приняли к рассмотрению. Ответчиком в деле указывается сам Радий Хабиров и администрация главы республики, однако на суде присутствовали только представители ответчика.
Перед заседанием один из истцов коллективного иска Лилия Юсупова изложила свою позицию. Женщина уверена, что жителям республики удастся выиграть суд.
— Разум должен восторжествовать. Мы рассчитываем, что данные пункты, которые мы обжалуем, будут отменены. Я считаю, что у нас 100% шансы выиграть. Мы как истцы писали жалобы в прокуратуру, но там не реагировали. Прокуратура должна была проверить эти указы, а не ссылаться на то, что «иск в суде». Прокуратура должна защищать права граждан и быть на их стороне.
Существует закон о том, что вакцина добровольная, а новый указ нарушает все законодательство. Вакцина — это в первую очередь исследование. Мы не хотим участвовать в исследовании. Мы не животные, чтобы над нами проводили опыты, — пояснила позицию жителей Юсупова.
По словам истцов, их поддерживают неравнодушные граждане, которые считают, что их права нарушаются. Одна из таких людей — Гульшат, она пришла на заседание в качестве слушателя.
— Люди не будут прививаться только ради того, чтобы ходить в торговые центры. Конечно, есть возможность совершать покупки и в интернет-магазинах, но возмущает сама позиция и отношение власти к народу.
Народ — это не бараны и не быдло. Я думаю, что это будет не первый и не последний коллективный иск, потому что понятно, что если к нам так относятся, то мы можем противостоять только в правовом поле. Конечно, понятно, как будет все это дело разворачиваться, будут издаваться очередные указы и исключаться другие пункты.
По крайней мере, мы высказываем свою гражданскую позицию, — высказала мнение Гульшат.
По словам Гульшат, она совсем недавно переболела коронавирусом, при этом не обращалась в поликлинику и решила лечиться самостоятельно.
— Я корректирую свое здоровье другим путем. Когда мне принесли выписанные препараты, я прочитала состав и решила действовать другим способом — скорректировать свое питание и вести здоровый образ жизни, и таких людей, как я, уже очень много. У меня из близкого окружения за полтора года еще никто не умер. Сама я переболела коронавирусом уже второй раз без обращения в поликлинику.
Журналист Mkset поинтересовался у Гульшат, почему, по ее мнению, у жителей Башкирии такое недоверие к вакцине.
— А вы спросите у граждан, что для них за всю жизнь сделала наша медицина, помогла ли она решить их проблемы? Когда я приходила с ребенком в больницу с отитом, врачи мне говорили, что болеть шесть раз в год — это нормально. Я так не считаю, и многие нормальные врачи так не считают. За последние четыре года путем коррекции питания мой ребенок переболел отитом всего два раза.
Медицина наша давно уже разрушена, она подсаживает людей на фарму, а не лечит. Лучшая защита — это иммунитет, если его правильно поддерживать, — объяснила свою позицию Гульшат.
Уже на суде истец Лилия Юсупова заявила о ходатайстве на разрешение фото- и видеосъемки на процессе, но суд ходатайство отклонил. Журналистам и слушателям заседания разрешили вести только аудиозапись.
На судебном процессе выяснилось, что пункт 10.1 в указе Радия Хабирова о режиме повышенной готовности был отменен, именно его должны были обжаловать истцы. При оглашении результата заседания суд заявил, что ещё 9 сентября этот пункт стал недействительным, в связи с этим акт не может быть предметом судебной проверки. Стоит отметить, что после отмены пункта 10.1, который рассматривался в суде, появился пункт под номером 12 с практически такой же формулировкой. Представитель Юсупова внесла изменения в коллективный иск, добавив к рассмотрению пункт 12, и суд назначил новое заседание на 26 октября.
После заседания Юсупова прокомментировала заключение суда.
— Если до следующего суда они опять внесут изменения в указ, мы будем вновь уточнять свои исковые требования. Этот пункт 10.1 просто перешел в пункт под номером 12. Он ведь так и остался в этом указе. Также 1 октября вышли новые требования, в итоге нам пришлось сделать уточнение к иску, — сообщила представитель истцов.
Напомним, что в последние дни власти Башкирии сообщили о новых намерениях ввести ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Согласно последним изменениям от 7 октября, после 27 октября отрицательный ПЦР-тест в общественных местах приниматься не будет. Предположительно, это решение было принято для того, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат. До этой даты при посещении общественных мест жителям Башкирии будет необходимо предъявить один из трех документов — сертификат о вакцинации с QR-кодом или справку о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат пцр-теста на коронавирус, полученный в течение последних трех суток.
По данным Минздрава Башкирии, ни одна вакцина в мире не может гарантировать 100% защиту от коронавируса. Однако, по данным ведомства, надёжные данные медицинских исследований показывают, что если вакцинированный человек заболеет, заболевание будет протекать в более лёгкой форме. При этом глава минздрава России Михаил Мурашко отмечает, что люди с тяжелым течением болезни среди привитых есть, но их единицы. Отмечается, что в настоящее время число вакцинированных людей, находящихся в ковид-госпиталях Башкирии, составляет не более 0,3%, число вакцинированных заболевших - около 4% от общего числа случаев.
Анастасия Денисенко