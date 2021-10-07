— А вы спросите у граждан, что для них за всю жизнь сделала наша медицина, помогла ли она решить их проблемы? Когда я приходила с ребенком в больницу с отитом, врачи мне говорили, что болеть шесть раз в год — это нормально. Я так не считаю, и многие нормальные врачи так не считают. За последние четыре года путем коррекции питания мой ребенок переболел отитом всего два раза.