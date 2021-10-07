Метеорологи ООН прогнозируют водный кризис на планете

По информации iz.ru, специалисты считают, что глобальное потепление, а также неэффективное распределение водных ресурсов вкупе с нехваткой систем предупреждения о ЧС может привести к наводнениям и засухам на разных континентах мира.
Помимо этого, ВМО и еще 20 других международных организаций заявили, что в ближайшем будущем все больше людей будет жаловаться на нехватку питьевой воды.
В частности, возможно, что к 2050 году более 5 млрд человек будут испытывать на себе данную проблему. Отметим, что в 2018 году 3,6 млрд человек испытывали трудности с доступом к водным ресурсам.