Интернет-омбудсмен выступил против маркировки фейков

Например, сказал интернет-омбудсмен, сейчас кто-нибудь что-то скажет о коронавирусе, что не будет соответствовать заявлениям Всемирной организации здравоохранения или официальной позиции медучреждений. «Его забанят или покажут, что он постит фейк, а, например, спустя 10 лет окажется, что он был прав, и все 10 лет мы ошибались, потому что научное сообщество и люди не могли об этом знать», — высказался Мариничев.