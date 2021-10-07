Главврачи из Башкирии попросили Хабирова ввести обязательную самоизоляцию для лиц 65+

Главные врачи больниц Башкирии обратились к Радию Хабирову с просьбой вернуть обязательную самоизоляцию для пожилых людей старше 65 лет. Об этом они просят в открытом письме к главе Башкирии, опубликованном в соцсетях.
В своем письме врачи сообщают, что каждый день испытывают боль оттого, что после всех возможных мер пациентов не удается спасти. Отмечается, что среди жертв коронавируса немало пожилых людей.
- Особенно много уходит пожилых людей, старше 65 лет. Уходят и люди с хроническими заболеваниями. И все они не успели или не захотели сделать прививку, - говорится в письме.
Также авторы письма сообщают, что "в нашем обществе царят довольно сильные «антипрививочные» настроения" и просят главу Башкирии Радия Хабирова снова ввести обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет.
- Мы убеждены, что пожилых людей 65+и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию. Давайте примем все возможные меры, чтобы пройти очередную волну пандемии с наименьшим количеством жертв. В одиночку мы, врачи, можем не справиться.
Открытое письмо кроме Мухаметзянова подписали также главврач Больницы скорой медпомощи Ирина Карамова, главврач Октябрьской ГКБ Сергей Иванов, главврач больницы №2 в Стерлитамаке Эльвира Гильванова, главврач ЦГБ города Кумертау Олег Астахов, а также главврач ЦГБ в Сибае Радик Надыргулов и главврач ГКБ №13 Уфы Булат Гарифуллин.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. После 27 октября отрицательный ПЦР-тест в общественных местах приниматься не будет. Предположительно, это решение было принято для того, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат.