Главврачи из Башкирии попросили Хабирова ввести обязательную самоизоляцию для лиц 65+

Главврачи из Башкирии попросили Хабирова ввести обязательную самоизоляцию для лиц 65+
Главврачи из Башкирии попросили Хабирова ввести обязательную самоизоляцию для лиц 65+
Вчера, 16:08ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Открытое письмо за подписью семи главврачей больниц республики опубликовал на своей странице в Facebook главный врач ковид-госпиталя в Зубово Азат Мухаметзянов.

Главные врачи больниц Башкирии обратились к Радию Хабирову с просьбой вернуть обязательную самоизоляцию для пожилых людей старше 65 лет. Об этом они просят в открытом письме к главе Башкирии, опубликованном в соцсетях.

В своем письме врачи сообщают, что каждый день испытывают боль оттого, что после всех возможных мер пациентов не удается спасти. Отмечается, что среди жертв коронавируса немало пожилых людей.

- Особенно много уходит пожилых людей, старше 65 лет. Уходят и люди с хроническими заболеваниями. И все они не успели или не захотели сделать прививку, - говорится в письме.

Также авторы письма сообщают, что "в нашем обществе царят довольно сильные «антипрививочные» настроения" и просят главу Башкирии Радия Хабирова снова ввести обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет.

- Мы убеждены, что пожилых людей 65+и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию. Давайте примем все возможные меры, чтобы пройти очередную волну пандемии с наименьшим количеством жертв. В одиночку мы, врачи, можем не справиться.

Открытое письмо кроме Мухаметзянова подписали также главврач Больницы скорой медпомощи Ирина Карамова, главврач Октябрьской ГКБ Сергей Иванов, главврач больницы №2 в Стерлитамаке Эльвира Гильванова, главврач ЦГБ города Кумертау Олег Астахов, а также главврач ЦГБ в Сибае Радик Надыргулов и главврач ГКБ №13 Уфы Булат Гарифуллин.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. После 27 октября отрицательный ПЦР-тест в общественных местах приниматься не будет. Предположительно, это решение было принято для того, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат.

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